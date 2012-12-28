Совет Федерации одобрил закон о социальных вкладах для малообеспеченных граждан

Совет Федерации одобрил закон, вводящий специальные банковские продукты для граждан с низкими доходами: социальный банковский счет и социальный банковский вклад. Закон должен вступить в силу 1 июля 2025 года.