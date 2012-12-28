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В России
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сегодня, 14:39
За сокрытие автономеров будет грозить лишение прав до 1,5 лет
Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.
Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Он касается случаев, когда используются устройства, препятствующие идентификации номера машины либо позволяющие его скрыть. Это предлагается выделить в отдельный состав и ужесточить ответственность. Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.
Ужесточается и наказание за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков. За это также будет грозить лишение прав на срок до полутора лет, - говорится в сообщении.
По мнению авторов инициативы, подобные противоправные деяния создают предпосылки к нарушению правил дорожного движения и повышают риски возникновения ДТП.
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