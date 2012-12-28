В Липецкой области уничтожили более миллиона бутылок алкоголя

Алкоголь был изъят в Московской области.

На площадке АО «Росспиртпром» в селе Сошки Грязинского района завершено уничтожение более миллиона бутылок нелегального алкоголя, находившегося в незаконном обороте.Как сообщает Телеграм-канал Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ЦФО, алкогольная продукция ранее была изъята сотрудниками МУ МВД России «Пушкинское».