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48 минут назад
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В Липецкой области уничтожили более миллиона бутылок алкоголя
Алкоголь был изъят в Московской области.
Как сообщает Телеграм-канал Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ЦФО, алкогольная продукция ранее была изъята сотрудниками МУ МВД России «Пушкинское».
Фото – t.me/fsrar_cfo
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