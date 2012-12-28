У 45-летнего усманца нашли 20 патронов

Мужчина получил год ограничения свободы.

Усманский районный суд приговорил к году ограничения свободы 45-летнего мужчину за незаконные приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию (по части первой статьи 222 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина нашел в лесополосе коробку с 20 патронами калибра 308 WIN (7.62*51 миллиметр). После этого коробку с патронами он принёс к себе домой и спрятал в комнате. Но боеприпасы были обнаружены и изъяты полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».