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56 минут назад
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Жители Липецкой области стали чаще банкротиться

В первом полугодии подано 1966 заявлений о несостоятельности (банкротстве) граждан.

В Арбитражном суде Липецкой области отмечают тенденцию к увеличению количества дел о несостоятельности (банкротстве). В первом полугодии этого года туда поступило 2066 заявлений о признании должника банкротом, когда как в аналогичном периоде прошлого года их было 1890, то есть рост составил 9,3%.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, рост заявлений о банкротстве произошёл, в основном, за счёт заявлений о несостоятельности (банкротстве) граждан — их в первом полугодии подано 1955, когда как в аналогичном периоде прошлого года таких заявлений поступило 1744.

В первом полугодии 2024 года завершены производства по 1764 делам о несостоятельности (банкротстве), в том числе в отношении 162 юридических лиц, 1585 граждан и 17 индивидуальных предпринимателей.

Такие показатели выше данных первого полугодия 2023 на 40%, когда было завершено 1244 производства, из которых 75 — в отношении юридических лиц, 11 — в отношении индивидуальных предпринимателей и 1158 — в отношении граждан.
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Комментарии (1)

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Мизантроп
28 минут назад
Кредиты меньше нужно брать на телефоны. А то голова только чтобы ей есть!
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