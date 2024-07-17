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В России
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36 минут назад

Около 73% пересдававших ЕГЭ школьников улучшили свой результат

Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч российских школьников.

Около 73 процентов школьников, впервые воспользовавшихся 4 и 5 июля правом пересдачи одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ), смогли улучшить свой результат, - рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, у 9% одиннадцатиклассников, пересдававших экзамен в дополнительные дни, баллы не изменились. Всего улучшить свой результат попытались 105 тысяч российских школьников, - передает РИА Новости.

В 2024 году российские старшеклассники впервые смогли пересдать ЕГЭ по любому одному предмету. С предложением дать школьникам такое право в феврале выступил президент России Владимир Путин. До этого пересдать разрешалось исключительно госэкзамены по русскому языку и математике и только при условии, что экзаменуемый не набрал минимальный балл для получения аттестата.

15 июля Музаев, комментируя инициативы по отмене ЕГЭ, подчеркнул, что перед этим необходимо придумать ему альтернативу. Глава Рособрнадзора считает, что подобные изменения вернут всю систему образования к проблемам, из-за которых и ввели госэкзамен. По его словам, это может привести к коррупции в школах и вузах.

Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля. Авторы инициативы предложили заменить госэкзамен проведением итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. - пишет Lenta.ru.
образование
ЕГЭ
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