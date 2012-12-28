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В России
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сегодня, 13:02

С 2025 года банкам в РФ могут увеличить штрафы за обман потребителей

Со следующего года банкам могут увеличить штрафы за обман потребителей.

В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей. Эту норму готовят к внесению в Госдуму, - рассказал "Известиям" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. Штраф планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект могут принять уже в этом году, тогда он заработает с 2025 года. В этом случае недобросовестные практики обойдутся крупнейшим игрокам в несколько миллиардов рублей, - оценили эксперты.

Штрафы банкам нужно кратно увеличивать, чтобы все недобросовестные практики несли серьезные последствия, - заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, эта инициатива остается важной, она готовится к внесению в Госдуму.

"Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять", — отметил Михаил Мамута.

Штрафы за обман потребителей планируется повысить до 0,1% от капитала банка, - уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, Госдума может принять законопроект уже в этом году, тогда заработает он с 2025 года.

В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала установить еще более высокие штрафы, если банк не устраняет нарушение после предписания регулятора, — вплоть до 1% от капитала.

0,1%, и тем более 1% от капитала, — это существенная нагрузка, - полагают эксперты.

По их словам, такое нововведение поможет искоренить проблему мисселинга. Учитывая объем собственных средств (капитала) крупных банков даже по минимальной планке, сумма штрафов будет составлять от нескольких сотен миллионов, - полагают специалисты.

У крупнейших кредитных организаций значения будут еще выше. На июнь 2024 года размер капитала, например, у "Сбера" достигал 6,6 трлн рублей, у ВТБ — 1,7 трлн, у Газпромбанка — 1,3 трлн, а у "Альфы" — 0,9 трлн рублей. Поэтому если штрафы поднимут до обсуждаемого уровня, то недобросовестные практики могут обойтись игрокам в несколько миллиардов рублей.

Сегодня же штрафы за подобные нарушения несопоставимо меньше — 20–40 тыс. рублей для юридических лиц. Совокупно в год финансовые организации тратят на них примерно 5–7 млн рублей, - подсчитали эксперты.

С января 2024 года банки в РФ обязаны сообщать заемщику полную стоимость ссуды и направить клиенту письменное уведомление о праве отказаться от любой дополнительной услуги. Кроме того, период охлаждения, в течение которого человек может вернуть страховку, оформленную вместе с займом, увеличили с 14 до 30 календарных дней.


банки
обман
экономика
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