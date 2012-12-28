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В России
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18 минут назад
Столичные суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов
В Москве суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов.
Если смотреть число постановлений по неделям, всплеск наблюдался в неделю с 3 по 9 июня — тогда суды вынесли постановления о назначении наказания по 2336 делам, что стало максимальным количеством с начала года. Это почти в полтора раза больше, чем через неделю после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, когда было вынесено 1441 постановление. Первым на этот всплеск обратил внимание комитет "Гражданское содействие" (признан иноагентом).
Всего с начала года суды Москвы вынесли по делам по трем статьям 27 066 постановлений о назначении административного наказания. Из них подавляющее большинство по ст. 18.8 КоАП — 22 219. Еще 3960 постановлений было вынесено по ст. 18.10 КоАП и 887 — по ч. 3 ст. 20.25 КоАП.
За аналогичный период прошлого года московские суды по тем же статьям вынесли 23 053 постановления о назначении административного наказания. Таким образом, год к году рост составили 17,4%.
В неделю с 3 по 9 июня по статье о нарушении правил въезда или пребывания в России были вынесены 1566 постановлений. Это максимальное число за неделю с начала года. До этого сравнимое количество таких постановлений — 1442 — московские суды выносили после теракта в «Крокусе» (с 25 по 31 марта). Еще 1430 постановлений были вынесены в неделю с 26 февраля по 3 марта.
Всплески по вынесенным постановлениям в неделю 3–9 июня наблюдаются и по двум другим статьям: 571 постановление по делам по ст. 18.10 КоАП и 199 — по ч. 3 ст. 20.25 КоАП. По этим статьям это также максимальные значения с начала года.
В комитете «Гражданское содействие» рассказали, что подавляющее большинство решений об административном выдворении (от 96 до 99% с 2011 по 2022 год) выносится московскими судами по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания (ст. 18.8 КоАП) и по статье о нарушении правил трудовой деятельности (ст. 8.10 КоАП).
Учитывались административные дела, поступившие в московские суды по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания), ст. 18.10 КоАП (нарушение иностранцем правил трудовой деятельности в России), ч. 3 ст. 20.25 КоАП (уклонение от административного выдворения). Информация о движении дел взята с портала судов общей юрисдикции Москвы. Учитывались дела об административных нарушениях, по которым были вынесены постановления о назначении административного наказания.
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