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В России
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сегодня, 11:28
В РФ впервые наладили управление беспилотником через космический спутник
В России впервые использовали спутниковую связь для управления беспилотником.
"Сегодняшнее событие знаменует гораздо большее - новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полета", - отметил генеральный директор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.
Ранее заместитель гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и науке Александр Блошенко сообщал, что система спутниковой связи "Гонец" имеет потенциал использования в зоне специальной военной операции, - передает ТАСС.
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