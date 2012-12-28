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В мире
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21 минуту назад
Глава ВОЗ рассказал о вероятности начала новой пандемии
Мир стоит на пороге новой пандемии, которая может начаться в любой момент.
"Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.
Он назвал разрабатываемый МППО документ "соглашением поколений", указав на актуальность выполняемой этим органом работы. "Завершение переговоров в нынешнем году стало бы историческим событием", - сказал Гебрейесус. Он выразил мнение, что "достижение консенсуса по нерешенным вопросам возможно в течение относительно короткого времени", - передает ТАСС.
МППО собрался 16-17 июля в Женеве на 10-е с 2022 года заседание. Этому органу не удалось завершить работу над проектом пандемийного договора до 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (27 мая - 1 июня) 2024 года, как это первоначально планировалось. По решению ассамблеи полномочия МППО были продлены на год. Предполагается, что итоги работы над документом будут подведены на 78-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2025 года или на специальной сессии ассамблеи, которая может состояться до конца 2024 года.
На пресс-конференции в Женеве 11 июля Гебрейесус призвал все страны усилить наблюдение за птичьим гриппом, обратив внимание на зафиксированные недавно в Камбодже и США случаи заражения людей. Он также напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19 не реже одного раза в год для групп риска, к которым отнесены, в частности, лица старше 60 лет и медицинские работники. По данным ВОЗ, сейчас каждую неделю от ковида в мире умирают в среднем 1,7 тысячи человек.
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