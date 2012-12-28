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В России
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38 минут назад
Маркетплейсы сообщают о риске удорожания и усложнения зарубежных онлайн-покупок
В ближайшее время страны-члены Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) должны ратифицировать изменения в Таможенном кодексе.
О рисках c зарубежными покупками рассказали несколько игроков рынка интернет-торговли, включая представителей крупнейших маркетплейсов. По словам одного из них, в ближайшее время страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; включает Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию) должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс союза, из-за которых может значительно усложниться оформление зарубежных покупок и может вырасти их стоимость, а ввоз части товаров и вовсе станет невозможным.
Речь идет об изменениях, которые были подготовлены в конце прошлого года: они выделяют товары трансграничной электронной торговли в отдельную категорию; вводят декларации на товары электронной торговли; вводят понятие института оператора электронной торговли (будет осуществлять таможенное декларирование, уплачивать в отношении таких товаров таможенные пошлины, налоги, нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование); предусматривают создание специальных таможенных складов для товаров электронной торговли (аналог «бондовых» складов, товары на которые поступают без растаможивания, уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин и т.п.).
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать их в начале июля, предполагается, что это произойдет до конца месяца.
Согласно текущим правилам, оплаченный покупателем на интернет-площадках заграничный товар ввозился в страну как товар для личного пользования.
"С момента вступления в силу поправок в Таможенный кодекс понятие "товары для личного пользования" будет применяться исключительно к товарам, которые физлицо ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физлицо, и такие товары доставляются почтой или перевозчиком (так называемые с2с-поставки — customer to customer)", - поясняют эксперты.
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