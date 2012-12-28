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В России
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5 минут назад
С 2025 года банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
«Я рассчитываю, что это произойдет в ближайшее время, чтобы в этом году закон принять», — сообщил Михаил Мамута.
Штрафы за обман потребителей планируется повысить до 0,1% от капитала банка, добавил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, Госдума может принять законопроект уже в этом году, тогда заработает он с 2025-го.
При этом если банк не устраняет нарушение после предписания регулятора, штраф можно поднять до 1% от капитала, предлагала в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Если штрафы увеличат до обсуждаемого уровня, то недобросовестные практики могут обойтись игрокам даже в несколько миллиардов рублей. Сейчас за подобные нарушения юрлица платят несопоставимо меньше — 20-40 тыс. рублей, отметила генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. По ее мнению, нововведение поможет искоренить проблему мисселинга.
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