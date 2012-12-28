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В России
26
18 минут назад

Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей

Аномальная жара скажется на сокращении урожая овощей в южных регионах России. Как утверждают аграрии, речь в первую очередь идет о помидорах, возобновления урожайности которых сельхозпроизводители ждут только через три месяца.

«С проблемами выращивания помидоров из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов юга РФ. В том числе Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, Крым и новые субъекты. Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца», — пояснили «Известиям» в Союзе органического земледелия.

Чтобы окупить свои затраты и получить хоть какую-то прибыль, аграрии могут попытаться «нагнать» ее стоимостью продукции, считают в объединении. При этом там не стали давать никаких прогнозов по ценам.

Сложность ситуации с новым урожаем признает и сельхозпроизводитель из Ростовской области, руководитель проекта «ОБатат» Анастасия Вейшторт.

«Мы столкнулись с тем, что у нас томатный сезон на данный момент практически заканчивается. Сейчас мы отгружаем то, что успело завязаться до наступления жары, которая началась с начала июня. Помидоры перестали опыляться месяц назад, когда возросла температура. В ближайшие два-три месяца мы вряд ли сможем что-то предложить покупателям», — рассказала «Известиям» представитель отрасли.
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