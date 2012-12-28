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В России
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18 минут назад
Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей
Аномальная жара скажется на сокращении урожая овощей в южных регионах России. Как утверждают аграрии, речь в первую очередь идет о помидорах, возобновления урожайности которых сельхозпроизводители ждут только через три месяца.
Чтобы окупить свои затраты и получить хоть какую-то прибыль, аграрии могут попытаться «нагнать» ее стоимостью продукции, считают в объединении. При этом там не стали давать никаких прогнозов по ценам.
Сложность ситуации с новым урожаем признает и сельхозпроизводитель из Ростовской области, руководитель проекта «ОБатат» Анастасия Вейшторт.
«Мы столкнулись с тем, что у нас томатный сезон на данный момент практически заканчивается. Сейчас мы отгружаем то, что успело завязаться до наступления жары, которая началась с начала июня. Помидоры перестали опыляться месяц назад, когда возросла температура. В ближайшие два-три месяца мы вряд ли сможем что-то предложить покупателям», — рассказала «Известиям» представитель отрасли.
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