Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей

Аномальная жара скажется на сокращении урожая овощей в южных регионах России. Как утверждают аграрии, речь в первую очередь идет о помидорах, возобновления урожайности которых сельхозпроизводители ждут только через три месяца.