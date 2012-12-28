Ко Дню металлурга НЛМК выпустил партию брендированного мороженого

Новолипецкий металлургический комбинат накануне Дня металлурга выпустил партию брендированного мороженого.

Пять тонн пломбира по специальной рецептуре для НЛМК изготовил Липецкий хладокомбинат. Повышенное качество продукта обеспечит натуральное молоко максимальной жирности. Узнать мороженное от металлургов можно будет издалека. Пломбир обернут в этикетку с ярким рисунком металлурга.

- У нас было много идей по оформлению этикетки мороженного. Были варианты нейросети, макеты, предложенные московскими художниками, но когда мы увидели рисунок Володи Муравьева, на котором изображен папа-металлург, то единогласно выбрали его. Володя живет в Данковском районе и является подопечным благотворительного фонда «Институт социального развития». В прошлом году он победил в конкурсе детского рисунка от НЛМК, - рассказал пресс-секретарь НЛМК Руслан Харсиев.

Мороженое изготовили по ГОСТУ – из натуральных продуктов высокого качества. Это касается не только основных ингредиентов, но и добавок. Например, вместо ванилина в составе освежающего десерта - настоящая ваниль.

- Пломбир НЛМК мы изготовили по рецепту 80-го года. Это «золотой стандарт» ванильного пломбира. Он имеет несколько особенностей. Первая – уникальный вкус, знакомый всем с детства. Вторая – определенный уровень взбитости – количество воздуха здесь как у мороженого премиум-класса. Ну и третья особенность, и самая важная, - пломбир сделан из натуральных продуктов высшего качества и высокой жирности. Особенный вкус будет даже у стаканчика. Его изготовили с добавлением яиц – многие по такой рецептуре вафли давно не выпекают, - поделилась начальник цеха мороженого Липецкого хладокомбината Ольга Войтова.

Мороженое накануне профессионального праздника будут бесплатно раздавать в столовых комбината всем сотрудникам. Смогут попробовать уникальный продукт и липчане. Для этого нужно принять участие в викторине, которая стартует 17 июля на сайте «Виртуальный город НЛМК» . На стартовой странице сайта появится стикер в виде мороженого, при нажатии на него, откроется окно с викториной. При правильном ответе участник получает QR-код, показав который – можно будет получить бесплатное мороженное от комбината в Нижнем парке и Парке Победы с 13:00 до 19:30.

Поучаствовать в викторине «Холодная сталь» можно и подключившись к бесплатному интернету от НЛМК в парках Липецка (Нижний парк, Быханов сад, Парк Металлургов, Парк Победы). После простой авторизации страница викторины загрузится автоматически.

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