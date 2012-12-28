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Общество
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48 минут назад
«Квадра» проводит второй этап модернизации тепломагистрали на Площади Победы в Липецке
Участок на Площади Победы представляет особую важность – он обеспечивает теплом и горячей водой 6 социальных объектов и 35 многоквартирных жилых домов, в которых проживают около 12 тысяч липчан. Приоритетность модернизации тепломагистрали обусловлена высоким уровнем износа трубопровода – в период с 2020 по 2023 гг. на участке было выявлено и устранено 8 повреждений. Изношенные трубы заменят на новые стальные в пенополиуретановой изоляции, которые прослужат не меньше 30 лет.
На время проведения работ сквозной проезд от кольца по ул. Папина до служебного въезда на Центральный рынок будет закрыт с 22 июля по 20 августа. Въезд со стороны Площади Победы будет частично ограничен - сужение в одну полосу с преимуществом движения. Ограничение движения не приведет к существенному увеличению нагрузки на этом транспортном участке, поскольку часть автомобилей будет заезжать на парковку при съезде с кольца с Площади Победы.
Всего на подготовку к отопительному сезону 2024-2025, а именно на модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования, Липецкий филиал АО «Квадра» направит более двух миллиардов рублей.
*в однотрубном исчислении.
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