Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Сначала мы услышали хлопок. Никто и не подумал, что это – убийство»
Происшествия
В «Университетском» избили 60-летнего дворника
Происшествия
В Липецке застрелен сотрудник одной из энергокомпаний
Происшествия
Убитым оказался слесарь — прокуратура
Происшествия
Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Убийство сотрудника ООО «Теплосфера» — нелогичная трагедия?
Происшествия
В «Университетском» избили еще и жену дворника, также работницу управляющей компании
Происшествия
У грузовика оторвало кабину после ДТП в Липецком районе
Происшествия
Полицейские задержали избивших дворника в «Университетском»
Происшествия
Попавший под колёса «Лады» 44-летний пешеход умер в больнице
Происшествия
Читать все
В Липецке застрелен сотрудник одной из энергокомпаний
Происшествия
«Сначала мы услышали хлопок. Никто и не подумал, что это – убийство»
Происшествия
Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Убийство сотрудника ООО «Теплосфера» — нелогичная трагедия?
Происшествия
Убитым оказался слесарь — прокуратура
Происшествия
Игорь Артамонов первым прошел «муниципальный фильтр»
Общество
В Липецкой области двадцать первый утонувший
Происшествия
В Липецке задержан двадцатилетний закладчик наркотиков
Общество
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
В Ельце спасли двух подростков
Происшествия
Читать все
Общество
284
48 минут назад

«Квадра» проводит второй этап модернизации тепломагистрали на Площади Победы в Липецке

Липецкий филиал АО «Квадра» проводит второй этап масштабной реконструкции тепловой магистрали в районе Центрального рынка. Проект стартовал в сентябре прошлого года – тогда теплоэнергетики заменили на участке более 300 метров* трубопровода. В этом году специалистам предстоит обновить еще порядка полукилометра* тепловых сетей. На эти цели компания направит 60 млн рублей.

Участок на Площади Победы представляет особую важность – он обеспечивает теплом и горячей водой 6 социальных объектов и 35 многоквартирных жилых домов, в которых проживают около 12 тысяч липчан. Приоритетность модернизации тепломагистрали обусловлена высоким уровнем износа трубопровода – в период с 2020 по 2023 гг. на участке было выявлено и устранено 8 повреждений. Изношенные трубы заменят на новые стальные в пенополиуретановой изоляции, которые прослужат не меньше 30 лет.

На время проведения работ сквозной проезд от кольца по ул. Папина до служебного въезда на Центральный рынок будет закрыт с 22 июля по 20 августа. Въезд со стороны Площади Победы будет частично ограничен - сужение в одну полосу с преимуществом движения. Ограничение движения не приведет к существенному увеличению нагрузки на этом транспортном участке, поскольку часть автомобилей будет заезжать на парковку при съезде с кольца с Площади Победы.

Всего на подготовку к отопительному сезону 2024-2025, а именно на модернизацию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования, Липецкий филиал АО «Квадра» направит более двух миллиардов рублей. 

*в однотрубном исчислении.

0
0
2
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru