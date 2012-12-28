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В России
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51 минуту назад
В Москве 15 человек отравились шаурмой
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции, все пострадавшие ели шаурму.
"По данным следствия, 15 июля 2024 года не менее 15 человек доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления из одного из хостелов, расположенных на Дмитровском шоссе в городе Москве", - сказала Иванова.
По ее словам, в настоящее время следователи столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование данного хостела, а также расположенной рядом точки быстрого питания.
"В рамках расследования уголовного дела изучается документация хостела, а также законность проживания иностранных граждан в нем", - отметила Иванова.
Позже Роспотребнадзора по городу Москве сообщил, что специалистами Управления незамедлительно начато эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). По предварительной информации, все употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного питания ИП Сардаров Э.С., расположенного по адресу: ш. Дмитровское, д. 157с2. В инфекционные стационары госпитализировано 14 человек, - говорится в сообщении ведомства.
В ходе эпидемиологического расследования в указанном предприятии общественного питания были отобраны пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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