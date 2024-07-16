У грузовика оторвало кабину после ДТП в Липецком районе

Столкнулись две фуры.

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Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.

ДТП с участием двух грузовиков произошло в Липецком районе 16 июля на трассе «Липецк - Хлевное» у села Никольское. В результате столкновения у одного из тягачей оторвало кабину.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на 20-м километре трассы А-133 водитель китайского грузовика ехал в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся со стоящем на обочине автомобилем «Ивеко».— Информации о пострадавших нет. На месте работает экипаж Госавтоинспекции, который регулирует движение. Обстоятельства ДТП уточняются, — уточнили в полиции.