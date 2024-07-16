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Происшествия
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21 минуту назад
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У грузовика оторвало кабину после ДТП в Липецком районе
Столкнулись две фуры.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на 20-м километре трассы А-133 водитель китайского грузовика ехал в сторону Воронежа, не справился с управлением и столкнулся со стоящем на обочине автомобилем «Ивеко».
— Информации о пострадавших нет. На месте работает экипаж Госавтоинспекции, который регулирует движение. Обстоятельства ДТП уточняются, — уточнили в полиции.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области.
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