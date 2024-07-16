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В мире
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49 минут назад

Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ

Президент Финляндии Александер Стубб подписал законопроект о выдворении беженцев, касающийся ограничения приема иностранцев на границе с Россией.

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о выдворении беженцев и ужесточении правила их приема на границе с Россией. Соответствующее решение опубликовано на сайте главы государства, - пишет Lenta.ru.

"Акт, который отступает от конституции и который жизненно важен для нашей национальной безопасности, теперь принят. Парламент принял свое решение требуемым широким большинством голосов. Сегодня я одобрил законопроект на президентском заседании правительства", — рассказал финский лидер.

При этом Стубб признал, что законопроект вызвал неоднозначную реакцию в самой Финляндии и привел к ожесточенным дебатам. Он подчеркнул, что подобная реакция способствует укреплению безопасности и национальных интересов страны.
беженцы
Финляндия
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