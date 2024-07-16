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В мире
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49 минут назад
Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ
Президент Финляндии Александер Стубб подписал законопроект о выдворении беженцев, касающийся ограничения приема иностранцев на границе с Россией.
"Акт, который отступает от конституции и который жизненно важен для нашей национальной безопасности, теперь принят. Парламент принял свое решение требуемым широким большинством голосов. Сегодня я одобрил законопроект на президентском заседании правительства", — рассказал финский лидер.
При этом Стубб признал, что законопроект вызвал неоднозначную реакцию в самой Финляндии и привел к ожесточенным дебатам. Он подчеркнул, что подобная реакция способствует укреплению безопасности и национальных интересов страны.
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