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В России
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42 минуты назад
Всемирные Игры дружбы перенесли на 2025 год
Всемирные игры дружбы должны были состояться с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
"Были запланированы Игры дружбы. Я знаю, что они перенесены на следующий год", — отметил Агапитов.
Первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов.
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