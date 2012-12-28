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сегодня, 13:55

МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети

МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla® за первый и второй квартал текущего года.

В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств.

По скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит⁄с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит⁄с.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон так же продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.

Такие показатели МегаФона по скорости мобильного интернета сохраняются благодаря непрерывному развитию сети в стране. Так, в Липецкой области только с начала года специалисты оператора модернизировали более 100 базовых станций и построили около 25 новых объектов связи, в том числе, в важнейших локациях: на территории особой экономической зоны, в крупнейшем торгово-развлекательном центре. В регионе ведется активная работа по удалению «белых пятен» с карты покрытия. Например, после запуска базовой станции в селе Куриловка Усманского района интернет-трафик вырос там на 25%.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.

Более подробную информацию читайте здесь.

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