Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В «Университетском» избили 60-летнего дворника
Происшествия
Завтра отремонтированную чашу Комсомольского пруда начнут заполнять водой
Общество
Наезд на 16-летнего самокатчика записала камера наблюдения
Происшествия
Пострадавших из перевернувшегося «ВАЗа» доставали спасатели
Происшествия
Лобовое столкновение в микрорайоне ЛТЗ: есть пострадавшие
Происшествия
У рынка «Европейский» на «зебре» сбили 14-летнего самокатчика
Происшествия
Крутые госномера не помогли: водитель с тремя семёрками попался на пьяной езде
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Общество
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Общество
Читать все
В «Университетском» избили 60-летнего дворника
Происшествия
Вода в реке Воронеж снова небезопасна для отдыхающих
Общество
В «Университетском» избили еще и жену дворника, также работницу управляющей компании
Происшествия
Полицейские задержали избивших дворника в «Университетском»
Происшествия
На «красивые» даты в августе во Дворце бракосочетания уже нет мест
Общество
Пчеловоды помирились с потравившей насекомых агрофирмой
Общество
Липчан ждет очередное испытание погодой: 35-градусная жара завтра, и гроза уже сегодня
Общество
В утреннем ДТП по улице Гвардейской пострадал водитель «Хендая» и три его пассажира
Происшествия
Девушек на надувном круге отнесло от набережной в Липецке
Происшествия
Кражу денег с карты записала камера магазина
Происшествия
Читать все
В России
47 секунд назад

В РФ могут отменить НДС и налог на прибыль для благотворительных организаций

В Госдуму 16 июля внесут законопроекты об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль для компаний, занимающихся бесплатной раздачей еды.

В России планируют стимулировать благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности, предлагая льготы для компаний, участвующих в фудшеринге, - пишут "Известия".

Такой пакет законопроектов 16 июля внесет в Госдуму фракция "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым. С соответствующими документами ознакомилась редакция.

"Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшеринга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация", — говорится в пояснительной записке к законопроектам.

В то же время, по данным консалтинговой компании ТИАР-Центра, "если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек!, - добавили авторы законопроекта.

По их мнению, значительным шагом для развития фудшеринга в России стало принятие закона, согласно которому с 2020 года организации могут передавать товары на благотворительность без обложения налогом на прибыль. Однако сейчас эта мера имеет ограниченный порог в размере не выше 1% выручки.

"В целях предотвращения неэффективной реализации продовольствия, а также поддержки незащищенных слоев населения законопроектом предлагается повысить указанный лимит до 5%", — говорится в документе.

Кроме того, сегодня передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости передаваемой продукции, - отмечается в пояснительной записке. В связи с этим авторы инициативы предлагают предусмотреть отсутствие обязанности по восстановлению НДС со стоимости товаров, переданных на благотворительность, в том числе передаваемых с использованием механизма "социальных полок".

Все произведенные в России продукты должны реализовываться или передаваться малоимущим гражданам до истечения срока годности. Это избавит компании от убытков и поможет миллионам граждан с низкими доходами прокормить свои семьи. Ситуация, когда магазины отправляют продукты на свалку, недопустима. Продукты с истекающим сроком годности нужно передавать людям при помощи социальных полок, а об их появлении должны позаботиться торговые сети. Такой принцип положен в основу законопроекта, — пояснил Сергей Миронов.

В Минпромторге рассказали, что 15 января 2024 года в ведомство поступал проект по фудшерингу, подготовленный группой депутатов от фракции "Справедливая Россия" в рамках процедуры подготовки проекта заключения правительства.

"Головной ответственный за заключение — Минфин. Минпромторг концептуально поддержал данный проект", — пояснили в ведомстве.

Законопроект по этой теме уже внесен фракцией в кабмин и находится на финальном этапе получения заключения.

По словам экспертов, фудшеринг в России необходимо развивать, это важное условие по снижению бедности — задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным.
налоги
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru