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В России
47 секунд назад
В РФ могут отменить НДС и налог на прибыль для благотворительных организаций
В Госдуму 16 июля внесут законопроекты об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль для компаний, занимающихся бесплатной раздачей еды.
Такой пакет законопроектов 16 июля внесет в Госдуму фракция "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым. С соответствующими документами ознакомилась редакция.
"Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшеринга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация", — говорится в пояснительной записке к законопроектам.
В то же время, по данным консалтинговой компании ТИАР-Центра, "если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек!, - добавили авторы законопроекта.
По их мнению, значительным шагом для развития фудшеринга в России стало принятие закона, согласно которому с 2020 года организации могут передавать товары на благотворительность без обложения налогом на прибыль. Однако сейчас эта мера имеет ограниченный порог в размере не выше 1% выручки.
"В целях предотвращения неэффективной реализации продовольствия, а также поддержки незащищенных слоев населения законопроектом предлагается повысить указанный лимит до 5%", — говорится в документе.
Кроме того, сегодня передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости передаваемой продукции, - отмечается в пояснительной записке. В связи с этим авторы инициативы предлагают предусмотреть отсутствие обязанности по восстановлению НДС со стоимости товаров, переданных на благотворительность, в том числе передаваемых с использованием механизма "социальных полок".
Все произведенные в России продукты должны реализовываться или передаваться малоимущим гражданам до истечения срока годности. Это избавит компании от убытков и поможет миллионам граждан с низкими доходами прокормить свои семьи. Ситуация, когда магазины отправляют продукты на свалку, недопустима. Продукты с истекающим сроком годности нужно передавать людям при помощи социальных полок, а об их появлении должны позаботиться торговые сети. Такой принцип положен в основу законопроекта, — пояснил Сергей Миронов.
В Минпромторге рассказали, что 15 января 2024 года в ведомство поступал проект по фудшерингу, подготовленный группой депутатов от фракции "Справедливая Россия" в рамках процедуры подготовки проекта заключения правительства.
"Головной ответственный за заключение — Минфин. Минпромторг концептуально поддержал данный проект", — пояснили в ведомстве.
Законопроект по этой теме уже внесен фракцией в кабмин и находится на финальном этапе получения заключения.
По словам экспертов, фудшеринг в России необходимо развивать, это важное условие по снижению бедности — задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным.
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