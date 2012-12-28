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В России
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34 минуты назад
Таиланд вводит 60-дневный безвизовый режим для граждан из РФ и еще 92 стран
Таиланд с 15 июля установит для россиян и граждан еще 92 стран безвизовый режим при посещении страны сроком до 60 суток.
"Премьер-министр собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что таиландское правительство намерено оказывать поддержку реализации мягкой силы, привлекая в страну туристов.
Согласно межправительственному соглашению России и Таиланда об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, срок безвизового пребывания ограничен 30 днями, однако таиландские власти на регулярной основе разрешают туристам из России находиться в стране дольше. С 1 мая этого года для граждан России при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней. Принятая 23 апреля в одностороннем порядке мера будет действовать до 31 июля включительно. Таким образом, после вступления в силу правительственного указа россияне смогут продолжить пользоваться правом безвизового пребывания в королевстве в течение этого срока. Как отмечено в предложении министерства внутренних дел, данные визовые послабления распространятся также на граждан Китая, Индии, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, США, Казахстана, Узбекистана и других стран.
Генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Никондет Пхалангкун ранее сообщил ТАСС, что внешнеполитическое ведомство поддерживает идею продления визовых послаблений для россиян, посещающих королевство в туристических целях. Согласно официальным данным, с начала текущего года Таиланд посетили 940 тыс. российских граждан. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком. Как ожидается, до конца года королевство посетят около 1,7 млн россиян, что станет повторением самого высокого показателя, зафиксированного по итогам 2013 года.
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