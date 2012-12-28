Тульские власти предложили продавать кофе потерявшим на СВО родственников семьям

Семьям участников специальной военной операции на Украине, погибшим или получившим ранения во время исполнения воинского долга, могут подарить торговые автоматы и стартовый набор сырья в рамках проекта "Доброе кофе".