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сегодня, 12:17

Тульские власти предложили продавать кофе потерявшим на СВО родственников семьям

Семьям участников специальной военной операции на Украине, погибшим или получившим ранения во время исполнения воинского долга, могут подарить торговые автоматы и стартовый набор сырья в рамках проекта "Доброе кофе".

Семьи участников спецоперации на Украине, погибших или получивших увечья во время исполнения воинского долга, могут получить вендинговые аппараты и стартовый набор сырья в рамках проекта "Добрый кофе". Реализация проекта начинается в России, - передает ТАСС со ссылкой на организаторов.

"Проект "Доброе кофе" создан для семей участников специальной военной операции, погибших или получивших увечья во время исполнения воинского долга. Теряя основного кормильца, они сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, решить которые предлагается путем предоставления семьям инструментов для ведения собственного бизнеса и получения стабильного дохода. Участников проекта "Доброе кофе" обучат основам предпринимательской деятельности, помогут в регистрации юрлица, безвозмездно предоставят вендинговые аппараты и стартовый набор сырья", - говорится в сообщении.

Первый вендинговый автомат в рамках проекта "Доброе кофе" будет установлен 18 июля в Туле. "На этом этапе будет проверена эффективность проекта, что позволит внести необходимые корректировки перед его масштабированием на другие регионы России", - отмечается организаторами.

По словам создателей, участникам проекта будет оказываться консультационная поддержка в течение всего периода работы. "Управление вендинговым бизнесом требует минимальных временных затрат и минимальных навыков ведения бизнеса, что делает его идеальным решением для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Помимо этого, каждый участник проекта сможет найти не только инструменты для развития своего бизнеса, но и дружескую атмосферу, где можно обсудить любые вопросы и получить необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Инициаторами проекта выступили Фонд развития социальных проектов "Прогресс", ООО "Центр беспилотных систем" (Тула) и АНО "Центр развития и внедрения инновационных решений". "Проект "Доброе кофе" уже получил поддержку штабов общественной поддержки партии "Единая Россия", а также правительства Тульской области. Одним из ключевых партнеров проекта стала группа компаний "Сикрет технолоджис". Основатель компании Александр Хегай оказал значительную поддержку, приобретя первый вендинговый аппарат для семьи участника СВО. Это не только символический жест, но и реальная помощь, которая дает старт успешной реализации проекта", - отмечают организаторы.
кофе
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