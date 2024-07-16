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49 минут назад

Врачи назвали приближающие старость продукты

Врачи определили два продукта, которые могут негативно повлиять на внешность и ускорить процесс старения.

Врачи советуют свести в рационе трансжиры к минимуму, - пишет RG.RU. Чаще всего он присутствует в магазинной выпечке, десертах с большим сроком хранения, в быстрой еде (фастфуд) и других готовых полуфабрикатах. Систематическое употребление такой еды оказывает негативное влияние на сердце и сосуды, желудочно-кишечный тракт, состояние кожи и другое.

Говоря о сохранении красоты и здоровья, специалисты перечислили основные источники необходимых для организма полезных веществ. Чаще всего, особенно у женщин, возникают вопросы по употреблению жиров. По оценкам медиков, их в сбалансированном рационе должно быть порядка 30%, так как это важный компонент клеточной мембраны, а также источник половых гормонов.

Однако тут есть нюанс. Этот показатель связан с полезными липидами, которые содержатся преимущественно в орехах, авокадо, жирной рыбе. А вот насыщенный жир - это та пища, которую рекомендуется ограничить. В списке, например, жирное мясо, сливочное, пальмовое и кокосовое масла, свиное сало. Подчеркивается, что стоит свести к минимуму и трансжир в рационе. Как правило, он присутствует в магазинной выпечке, десертах с большим сроком хранения, в быстрой еде (фастфуд) и других готовых полуфабрикатах, передает здоровое-питание.рф. Систематическое употребление такой еды дает лишь кратковременное удовлетворение, попутно оказывая негативное влияние на сердце и сосуды, желудочно-кишечный тракт, состояние кожи и так далее.

В связи с чем многие пациенты спрашивают, из каких продуктов получать основной строительный материал для клеток организма - белок (большинство медиков утверждает, что он должен быть в каждом приеме пищи). Как отметили врачи, необязательно ежедневно налегать на яйца и мясо. Стоит обратить внимание на бобовые (это чечевица, фасоль, горох, нут), а также на мясо птицы, белую рыбу.

Среди самых полезных для здоровья гарниров названы неочищенный рис, пшеница, овес. Также в рационе, направленном на сохранение здоровья и красоты, присутствует и хлеб, но цельнозерновой. Продукты из белой муки дают противоположный эффект.

"Не забывайте регулярно включать в меню творог, молоко, кефир, йогурты, сыры и другую молочку без добавления сахара", - также отметили медики.
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