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В России
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сегодня, 10:47
Свыше 50 военнослужащих Росгвардии участвуют в тушении пожара в Коктебеле
Более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии участвуют в тушении лесного пожара в Коктебеле.
Отмечается, что росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня, - пишет "Газета.ru".
Вечером 15 июля в крымском Коктебеле загорелась сухая растительность. Изначально огонь распространился на площади 20 гектаров, а к его ликвидации были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники. Впоследствии профильному ведомству пришлось нарастить силы, задействованные в тушении пламени, в том числе использовать вертолет Ми-8.
Позднее в Telegram-канале региональной прокуратуры сообщили, что пожар в Коктебеле распространился на территорию Карадагского природного заповедника. Возгорание травы и кустарников зафиксировали на "значительной площади" охраняемой природной зоны. При этом в ведомстве подчеркнули, что ситуация на месте ЧП находится под личным контролем прокурора республики.
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