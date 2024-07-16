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В России
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8 минут назад
В РФ продажи машин с пробегом в первом полугодии снизились на 0,2%
В России в январе — июне 2024 года продано 2,75 млн легковых автомобилей с пробегом.
За отчетный период отрицательную динамику продемонстрировали восемь из десяти брендов-лидеров продаж. Резко увеличились продажи лишь б/у автомобилей Lada — плюс 15% в годовом выражении, до 683 529 единиц. В свою очередь, реализация подержанных машин с пробегом корейского бренда Kia увеличилась на 0,2%, до 156 288 штук. Эти марки в итоге заняли первое и третье места рейтинга.
На второй строчке списка оказались б/у автомобили японского бренда Toyota. За первую половину 2024 года подержанные машины этой марки перерегистрировали в общей сложности 287 185 раз (минус 12%). В топ-5 также попали б/у легковушки корейского концерна Hyundai (минус 3%, до 149 859 единиц) и японского Nissan (минус 10%, до 130 285 штук).
В июне кроме Lada и Kia в годовом выражении немного выросли продажи Renault – на 0,3% до 17 358 машин. Этот бренд занял восьмое место среди лидеров рынка. В целом же июньский перечень топ-10 марок по объему продаж не отличается от аналогичного за полугодие. С большим отрывом в нем лидирует продукция "АвтоВАЗа". Перерегистрации Lada выросли в прошлом месяце на 16% в годовом выражении до 122 844 машин.
Средневзвешенная цена (с учетом доли рынка) легкового автомобиля с пробегом в первой половине 2024 г. составила 1,17 млн рублей, - сообщают эксперты.
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