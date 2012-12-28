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Общество
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55 минут назад
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На «красивые» даты в августе во Дворце бракосочетания уже нет мест
Липчане назначают свадьбы даже в будние дни.
На этот день в Дворец бракосочетания подали заявления 32 пары, причем запись закончилась уже в мае.
Как рассказала GOROD48 заместитель начальника управления ЗАГС Валерия Шабалкина. у липчан популярны даты свадьбы, которые совпадают с текущим годом (если они не попадают на воскресенье и понедельник, когда в ЗАГСе выходной) и религиозными праздниками.
Например, на Успение Пресвятой Богородицы, которое в этом году приходится на среду, 28 августа, тоже уже нет свободных мест во Дворце бракосочетания на улице Ленина. Подано 20 заявлений — это максимум для буднего дня. Столько же заявлений на 24 июля, которое приходится на среду.
Зато пока есть места на вторник, 24 сентября. В этот день уже решили пожениться 15 пар.
Несмотря на то, что 2024 год високосный, в который, по поверьям, не стоит сочетаться браком, липецкие ЗАГСы отнюдь не пустуют. Свадеб липчане в последнее время стали играть больше. Регистраторы связывают это с восстановлением спроса после COVID-19.
Напомним, что к середине августа около Дворца бракосочетания должна быть готова беседка, которая позволит увеличить количество регистраций на 20 пар.
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