42-летняя женщина напала на посетительницу пивбара: схватила за волосы и лицом ударила о стол

А после ещё и похитила у неё телефон и ключи от квартиры.

42-летняя ельчанка выслушала приговор за грабёж: женщина получила 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее ребенком.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле этого года возле пивбара «Погребок» она ограбила женщину, похитив у неё сотовый телефон и ключи от квартиры. При этом она схватила потерпевшую за волосы, лицом ударила ее о стол и после этого потребовала отдать телефон и ключи, что та и сделала.Сотовый телефон и ключи женщина потом передала своему знакомому.Потерпевшей был причинён материальный ущерб в 1500 рублей и несерьезные травмы.В суде грабительница признала вину.