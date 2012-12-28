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42-летняя женщина напала на посетительницу пивбара: схватила за волосы и лицом ударила о стол
Происшествия
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58 минут назад
42-летняя женщина напала на посетительницу пивбара: схватила за волосы и лицом ударила о стол
А после ещё и похитила у неё телефон и ключи от квартиры.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле этого года возле пивбара «Погребок» она ограбила женщину, похитив у неё сотовый телефон и ключи от квартиры. При этом она схватила потерпевшую за волосы, лицом ударила ее о стол и после этого потребовала отдать телефон и ключи, что та и сделала.
Сотовый телефон и ключи женщина потом передала своему знакомому.
Потерпевшей был причинён материальный ущерб в 1500 рублей и несерьезные травмы.
В суде грабительница признала вину.
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