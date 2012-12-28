Попавший под колёса «Лады» 44-летний пешеход умер в больнице

За рулём машины была 29-летняя женщина.

15 июня в 16:00 в Долгоруковском районе на дороге Елец–Долгоруково–Тербуны 29-летняя женщина за рулем «Лады» сбила 44-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, вчера в Липецке около 22:00 на улице Стаханова 22-летняя девушка на «Мазде» сбила 14-летнего подростка на электросамокате . С травмами его госпитализировали.

В Липецком районе около 15:00 на трассе Орел–Тамбов 26-летний водитель «ВАЗ-2107» съехал в кювет и машина перевернулась. В автоаварии пострадали сам водитель и три его пассажира – с травмами их доставили в больницу.

В селе Введенка Липецкого округа около 17:00 на улице Кленовой столкнулись 60-летний мотоциклист и 11-летний подросток на мопеде. Обоих с травмами госпитализировали.