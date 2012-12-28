Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
42-летняя женщина напала на посетительницу пивбара: схватила за волосы и лицом ударила о стол
Происшествия
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сегодня, 09:26
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Попавший под колёса «Лады» 44-летний пешеход умер в больнице
За рулём машины была 29-летняя женщина.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, вчера в Липецке около 22:00 на улице Стаханова 22-летняя девушка на «Мазде» сбила 14-летнего подростка на электросамокате. С травмами его госпитализировали.
В Липецком районе около 15:00 на трассе Орел–Тамбов 26-летний водитель «ВАЗ-2107» съехал в кювет и машина перевернулась. В автоаварии пострадали сам водитель и три его пассажира – с травмами их доставили в больницу.
В селе Введенка Липецкого округа около 17:00 на улице Кленовой столкнулись 60-летний мотоциклист и 11-летний подросток на мопеде. Обоих с травмами госпитализировали.
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