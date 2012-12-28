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В России
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9 минут назад
Поисковики обнаружили тело подростка с ДЦП и эпилепсией в болоте под Челябинском
В Челябинской области поисковики обнаружили тело пропавшего 14-летнего подростка, страдавшего эпилепсией и ДЦП.
Подросток в возрасте 14 лет, который страдал ДЦП и эпилепсией, пропал 6 июля рядом с поселком Бектыш Еткульского района. По словам его родителей, это произошло, когда семья отправилась за грибами.
За поиски принялись волонтеры, им удалось обнаружить тело подростка с признаками утопления в болотистой местности под Челябинском.
На данный момент специалисты устанавливают точную причину гибели мальчика, сообщает vse42.ru со ссылкой на 74.RU
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