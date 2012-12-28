Поисковики обнаружили тело подростка с ДЦП и эпилепсией в болоте под Челябинском

В Челябинской области поисковики обнаружили тело пропавшего 14-летнего подростка, страдавшего эпилепсией и ДЦП.

Подросток в возрасте 14 лет, который страдал ДЦП и эпилепсией, пропал 6 июля рядом с поселком Бектыш Еткульского района. По словам его родителей, это произошло, когда семья отправилась за грибами.

За поиски принялись волонтеры, им удалось обнаружить тело подростка с признаками утопления в болотистой местности под Челябинском.

На данный момент специалисты устанавливают точную причину гибели мальчика, сообщает vse42.ru со ссылкой на 74.RU