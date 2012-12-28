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В России
36
29 минут назад

Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

В России зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, например, «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт», рассказали «Известиям» пострадавшие.

Предлогом служит поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В разговоре преступники используют методы социальной инженерии и выманивают код из SVS для доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах», а затем берут от ее имени кредиты и выводят деньги.

Всплеск таких обращений в правоохранительные органы зафиксирован в июне этого года, по их факту следователи уже возбудили десятки уголовных дел, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Жителю Подмосковья Александру Серебрякову мошенники позвонили в начале июля и представились сотрудниками АО «Мосэнергосбыт» — крупной энергосбытовой компании, обслуживающей жителей Москвы и Московской области.

«Началось всё красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило. Счетчик находится в общем коридоре, но эти коридоры зачастую закрыты на замок. Плюс в актах выполненных работ нужно расписаться. В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по SMS от «Госуслуг». А там было ясно написано: «Никому не сообщайте код!» — посетовал в беседе с «Известиями» один из пострадавших от злоумышленников.

Мужчина позвонил в Мосэнергосбыт и спросил, проводится ли в его доме поверка электросчетчиков, на что получил отрицательный ответ.
Минимальные потери пострадавших начинаются от 250 тыс. руб., ущерб некоторых исчисляется миллионами, рассказал источник.

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