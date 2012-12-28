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51 минуту назад

«Роснано» досрочно погасило 80% долга после соглашения о дисконте с кредиторами

«Роснано» запускает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. Компания объявила о выплате банкам 80% «исторического долга». Сумма выплат не называется.

"Роснано" досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20%, - рассказали "Интерфаксу" в компании.

С учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении размер дисконта составил 40%, уточнили в компании. Сумму выплат в "Роснано" не назвали.

Выплата была произведена из собственных средств, вырученных от продажи части из портфеля активов, "доведенной до приемлемого уровня зрелости", добавили в компании.

"Роснано" в апреле договорилось с банками-кредиторами ("Совкомбанком", "Промсвязьбанком", а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия") о 20%-ном дисконте при досрочном погашении долга, стоимость обслуживания которого превышала 12 млрд рублей в год.

Представитель компании рассказал, что основные причины формирования задолженности были выявлены в ходе финансового аудита в 2021 году, среди них - "манипуляции с отчетностью, система управления и долговое финансирование венчурной деятельности".

По его словам, "Роснано", изначально созданное для ускоренной коммерциализации научных разработок, "стало объектом экспериментов по внедрению рыночных инструментов и интеграции в мировое технологическое сообщество".

"В результате собственный капитал компании был замещен финансированием Сбербанка , а инвестиционный портфель размещен преимущественно в иностранных юрисдикциях", - сказал представитель компании.

"Выявленный в ходе ревизионных и антикризисных мероприятий ущерб будет взыскиваться в ближайшее время в рамках уголовных дел или восстанавливаться в процессе мирного урегулирования, в том числе с иностранными партнерами", - заявили в компании, не уточнив деталей этих дел, их фигурантов, а также имен партнеров.

"Роснано" неоднократно предупреждало о риске возникновения признаков банкротства, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. С 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил "Интерфаксу" близкий к компании источник.

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема была обеспечена госгарантиями. Из этого долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты, - заявил управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов.

Расплатившись с кредиторами, "Роснано" запускает новый инвестиционный цикл с частными инвесторами. Планируется, что он будет базироваться на научно-технических заделах как самого "Роснано", так и партнерских научных и образовательных организаций, сообщили в компании.

Созданные в компании центры компетенций, поддерживающие проекты на ранних стадиях развития, станут "точками сборки" для дальнейшей интеграции этих проектов в отраслевые структуры в области водоподготовки, энергетики, новых материалов, экологии и телекома.

Перспективная фаза стратегии компании (2025-2030 годы) предполагает формирование прототипов новых межсекторальных отраслей, создание альтернативных технологий, восстановление и создание новых научных школ, поощрение массового изобретательства и рационализаторства. Главными партнерами по перспективной фазе станут Курчатовский центр, ИТМО, Фонд перспективных исследований и "Сколтех".

В качестве источника финансирования предполагается использовать преимущественно частные инвестиции и собственные средства управляющих партнеров. Партнерства будут строиться в форме договоров инвестиционного товарищества или на базе традиционных акционерных инструментов. В дальнейшем планируется пилотирование новых форм - например, ДАО (децентрализованная автономная организация -ИФ), сообщили в компании.

На ранних стадиях проектов "Роснано" будет выполнять роль контролирующего акционера и управляющего партнера с постепенным, по мере созревания и отраслевой интеграции, выходом компании из проекта в пользу менеджмента и массового инвестора.

Нематериальные активы (такие, как интеллектуальная собственность, деперсонализированный бренд, репутация обновленной команды и платформы) будут переоценены в течение 2024 - 2025 годов.

Кроме того, в конце пятилетнего цикла будет скорректирован капитал "Роснано". В случае успеха управляющим партнерам будут предлагаться опционы на доли в бизнесах при условии их пропорционального разделения рисков на всех стадиях проекта с инвесторами.
Роснано
экономика
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