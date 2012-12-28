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сегодня, 15:18
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В Христорождественский собор привезут Казанскую икону Божией Матери

Православную святыню ждут вечером 30 июля.

30 июля в 20:40 в Липецке ждут православную святыню  – чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Она будет находиться в Христорождественском кафедральном соборе до 19:00 1 августа.

Как сообщает пресс-служба Липецкой митрополии, икона путешествует по стране с 6 мая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыня посетит десятки городов России, поклониться ей смогут сотни тысяч верующих. По всей стране будут организованы молебны и крестные ходы с чудотворным образом.

«Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков. После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы. Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретён только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства», – отмечают в митрополии.

Фото – mitropolia-lip.ru
религия
православие
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Александр
16 минут назад
эта икона была и есть у нас дома.
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Лена
16 минут назад
Ну всё, теперь город заживёт!
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