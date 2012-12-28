Пенсионерка забыла телефон на лавочке и осталась без 30 000 рублей

В краже денег со счёта подозревают 28-летнего липчанина.

Ещё 22 июня в липецкий отдел полиции №3 обратилась 75-летняя пенсионерка с заявлением о краже 30 000 рублей с банковского счета. Как оказалось, женщина ранее оставила на лавочке свой кнопочный сотовый телефон.«В краже подозревают 28-летнего липчанина. Проходя мимо лавочки, он увидел на ней кнопочный сотовый телефон, взял его в руки телефон и обнаружил, что телефон разблокирован, а через некоторое время пришло SMS-сообщение из банка о поступлении 30 000 рублей. Не долго думая, с помощью SMS-сообщения мужчина перевел все деньги себе на счет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Её санкции — до шести лет лишения свободы. Но мужчина уже раскаялся и обещает вернуть деньги.