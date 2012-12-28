Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Конфликт велосипедиста и пешеходов на улице Липовской завершился ударом в челюсть
Происшествия
На электроподстанцию в Становлянском районе упал беспилотник
Общество
Пятиклассница продала свою косу за 38 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Катер и гидроцикл столкнулись у Желтых Песков
Происшествия
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, у многих липчан нет денег на отпуск
Общество
В Липецкой области продают дворец XVIII века
Общество
Погибших на воде уже 19
Происшествия
Жара не исчезнет после небольшой ночной грозы
Погода в Липецке
В Липецке 50-летний мужчина упал с обрыва в пруд
Происшествия
Читать все
Завтра отремонтированную чашу Комсомольского пруда начнут заполнять водой
Общество
Липчанка судится с правительством за капремонт
Общество
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Общество
В улетевшей в кювет «семёрке» пострадали четыре человека
Происшествия
Пенсионерка забыла телефон на лавочке и осталась без 30 000 рублей
Происшествия
В Христорождественский собор привезут Казанскую икону Божией Матери
Общество
Часть улицы Орловской перекроют на шесть часов
Общество
Раскопки на улице Индустриальной: возбуждено административное дело
Происшествия
Горбатый мост откроют в сентябре
Общество
77% пересдававших ЕГЭ выпускников Липецкой области улучшили свои результаты
Общество
Читать все
Происшествия
328
сегодня, 15:02
3

Пенсионерка забыла телефон на лавочке и осталась без 30 000 рублей

В краже денег со счёта подозревают 28-летнего липчанина.

Ещё 22 июня в липецкий отдел полиции №3 обратилась 75-летняя пенсионерка с заявлением о краже 30 000 рублей с банковского счета. Как оказалось, женщина ранее оставила на лавочке свой кнопочный сотовый телефон.

«В краже подозревают 28-летнего липчанина. Проходя мимо лавочки, он увидел на ней кнопочный сотовый телефон, взял его в руки телефон и обнаружил, что телефон разблокирован, а через некоторое время пришло SMS-сообщение из банка о поступлении 30 000 рублей. Не долго думая, с помощью SMS-сообщения мужчина перевел все деньги себе на счет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Её санкции — до шести лет лишения свободы. Но мужчина уже раскаялся и обещает вернуть деньги.
кража
0
1
0
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
16 минут назад
А я в Москве смартфон поставила подзарядить и забыла. Вспомнила только около входа в метро. Вернулась, а он лежит на том же месте. Никто не тронул Очень рада была.
Ответить
Александр Викторович
26 минут назад
Вор не тот кто украл. Вор тот кого поймали. Только глупый человек будет переводить краденые деньги на свой собственный счёт. Нужно было провести через офшоры через Хантера Байдена. Тот бы ещё креком поделился бы с ним)))
Ответить
Большой
58 минут назад
брат везде за вами следит ! Помните всегда !
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru