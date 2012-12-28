Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Общество
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сегодня, 14:49
77% пересдававших ЕГЭ выпускников Липецкой области улучшили свои результаты
Наибольшее количество успешных пересдач — по физике, истории, биологии, информатике и обществознанию.
В Липецкой области ЕГЭ в эти дни пересдавали более 700 человек.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, наиболее популярными предметами для пересдачи стали обществознание, информатика, математика, русский язык.
77% участников пересдачи ЕГЭ повысили свой тестовый балл. Наибольшее количество успешных пересдач — по физике, истории, биологии, информатике и обществознанию.
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