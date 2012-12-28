77% пересдававших ЕГЭ выпускников Липецкой области улучшили свои результаты

Наибольшее количество успешных пересдач — по физике, истории, биологии, информатике и обществознанию.

В этом году у одиннадцатиклассников впервые появилась возможность пересдать один ЕГЭ. Стали известны результаты пересдачи, которая проходила 4 и 5 июля.В Липецкой области ЕГЭ в эти дни пересдавали более 700 человек.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, наиболее популярными предметами для пересдачи стали обществознание, информатика, математика, русский язык.77% участников пересдачи ЕГЭ повысили свой тестовый балл. Наибольшее количество успешных пересдач — по физике, истории, биологии, информатике и обществознанию.