Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
В России
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56 минут назад
В Краснодарском крае потушены все очаги пожаров на территории турбаз
Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены.
Уточняется, что дополнительно к тушению был привлечён ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России.
На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также 2 вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".
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