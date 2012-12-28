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В России
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17 минут назад
В Белгородской области при столкновении электропоездов погиб человек
ЧП произошло на Лебединском горно-обогатительном комбинате 13 июля.
Уточняется, что два сотрудника локомотивной бригады получили травмы и были доставлены в больницу Старого Оскола.
"15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, врачи не смогли его спасти, он скончался. Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги", - говорится в сообщении.
Комбинат пообещал оказать семье погибшего сотрудника всю необходимую помощь.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия.
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