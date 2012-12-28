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сегодня, 13:46

Мигрантов в РФ призовут не свистеть и не шептаться на родном языке

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), представляет собой 70-минутную лекцию, за время которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве России, - пишет "Ъ" со ссылкой на материалы.

ФАДН объявило о завершении разработки этого курса в сентябре 2023 года. Курс решили опробовать в Калининградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях, а также в Якутии. На прошлой неделе замглавы ведомства Станислав Бедкин сообщил, что курс успешно прошел апробацию на их территории.

По данным издания, курс разделен на четыре блока: "Основы миграционного и трудового законодательства", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства" и "История отношений России и стран Центральной Азии".

В рамках первого блока мигрантам подробно расскажут о порядке въезда и пребывания иностранцев в России, правилах оформления патента и заключения трудового договора. Лектор, по информации издания, также должен сообщить слушателям о возможности "получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах".

В блоке "Основы неформального поведения" мигрантам сообщат, что в стране себя необходимо вести "так, как принято в России". Лекторы подчеркнут важность знания русского языка, но уточнят, что в стране не все говорят по-русски, поскольку Россия — многонациональное государство.

Также они отметят, что "обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми". Иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей, - передает РБК.

Мигрантам напомнят, что Россия — светское государство, подчеркнув, что в стране не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, в том числе совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз. Будет отмечена неприемлемость жертвоприношений животных.

В блоке также содержится подраздел об "основах поведения с противоположным поло". В нем мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным, соответствует норме и не говорит о готовности к знакомствам. Авторы отмечают, что женщины равны в правах с мужчинами. К незнакомым людям нельзя прикасаться, также "не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины", - говорится в программе блока.

Третья часть курса посвящена наказаниям за нарушение российских законов, включая миграционные. Лекторы должны отметить недопустимость участия в экстремистской и террористической деятельности или содействия ей. Также ФАДН призывает не посещать митинги и демонстрации.

Четвертый раздел курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. В нем рассказывается, что «узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю». «Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик», — говорится в программе.

К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в России. Каждое видео начинается с фразы "Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет". Содержание роликов во многом совпадает с содержанием лекции.
мигранты
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