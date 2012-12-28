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В России
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сегодня, 13:46
Мигрантов в РФ призовут не свистеть и не шептаться на родном языке
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии.
ФАДН объявило о завершении разработки этого курса в сентябре 2023 года. Курс решили опробовать в Калининградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях, а также в Якутии. На прошлой неделе замглавы ведомства Станислав Бедкин сообщил, что курс успешно прошел апробацию на их территории.
По данным издания, курс разделен на четыре блока: "Основы миграционного и трудового законодательства", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства" и "История отношений России и стран Центральной Азии".
В рамках первого блока мигрантам подробно расскажут о порядке въезда и пребывания иностранцев в России, правилах оформления патента и заключения трудового договора. Лектор, по информации издания, также должен сообщить слушателям о возможности "получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах".
В блоке "Основы неформального поведения" мигрантам сообщат, что в стране себя необходимо вести "так, как принято в России". Лекторы подчеркнут важность знания русского языка, но уточнят, что в стране не все говорят по-русски, поскольку Россия — многонациональное государство.
Также они отметят, что "обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми". Иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей, - передает РБК.
Мигрантам напомнят, что Россия — светское государство, подчеркнув, что в стране не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, в том числе совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз. Будет отмечена неприемлемость жертвоприношений животных.
В блоке также содержится подраздел об "основах поведения с противоположным поло". В нем мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным, соответствует норме и не говорит о готовности к знакомствам. Авторы отмечают, что женщины равны в правах с мужчинами. К незнакомым людям нельзя прикасаться, также "не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины", - говорится в программе блока.
Третья часть курса посвящена наказаниям за нарушение российских законов, включая миграционные. Лекторы должны отметить недопустимость участия в экстремистской и террористической деятельности или содействия ей. Также ФАДН призывает не посещать митинги и демонстрации.
Четвертый раздел курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. В нем рассказывается, что «узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю». «Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик», — говорится в программе.
К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в России. Каждое видео начинается с фразы "Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет". Содержание роликов во многом совпадает с содержанием лекции.
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