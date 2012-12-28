Жителям приграничных сел Белгородской области власти компенсируют аренду жилья

Как отметил губернатор, в настоящее время в Белгородской области действует мера по компенсации оплаты по договору аренды за жилье тем, у кого жилье разрушено или повреждено и нет в собственности другой недвижимости.