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В России
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сегодня, 13:06
Жителям приграничных сел Белгородской области власти компенсируют аренду жилья
Как отметил губернатор, в настоящее время в Белгородской области действует мера по компенсации оплаты по договору аренды за жилье тем, у кого жилье разрушено или повреждено и нет в собственности другой недвижимости.
"Я предлагаю рассмотреть завтра на оперативном штабе новую норму, которая позволила бы получать компенсацию за арендуемое жилье при наличии договора, при отсутствии второго жилья в собственности не только тем, у кого жилье повреждено или разрушено, но и тем из этих населенных пунктов, которые мы перечислили, в которых невозможно проживание на территории этих сел. Мне кажется, с этим вопросом мы даже затянули: это просто необходимость", — сказал он.
Сейчас в Белгородской области действует мера, подразумевающая компенсацию оплаты по договору аренды за жилье тем жителям, у которых жилье разрушено или повреждено и нет другой недвижимости в собственности.
Под действие новых мер попадут жители нескольких населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Борисовского, Краснояружского и Белгородского районов, отметил Гладков. Губернатор подчеркнул, что в регионе развернуты пункты временного размещения (ПВР), которые готовы принять около 15 тыс. человек. По словам Гладкова, люди неохотно соглашаются переезжать в эти пункты, так как не хотят покидать свои дома.
"Большинство не готовы. И от этого возникает проблема. Люди принимают решение остаться и начинаются уже иногда необратимые последствия", — отметил губернатор.
Гладков также подчеркнул, что власти совместно с силовыми структурами введут дополнительные меры по ограничению доступа в населенные пункты, в которых сохраняется напряженная обстановка. Под действие новых мер попадают населенные пункты Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском городском округе, село Безымено и поселок Горьковский в Грайворонском городском округе, село Богун-Городок Борисовского района, села Поповка, Прилесье, Демидовка в Краснояружском районе, а в Белгородском районе — Щетиновка, Валковский, Вергилевка.
Глава региона также сообщил, что в ночь с 13 на 14 июля погиб мирный житель посёлка Красное. Он принес искренние соболезнования всем родным и близким погибшего.
Повреждены 18 автомобилей, 28 частных домов, в 8 многоквартирных домах повреждены 88 квартир, а также линии газоснабжения и электропередачи. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма.
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