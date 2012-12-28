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В России
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34 минуты назад

РФ увеличила импорт яблок почти в 2 раза

По данным Россельхознадзора, объем поставок импортных яблок на российский рынок увеличился в июне в годовом выражении в 1,8 раза, достигнув отметки в 42 тысячи тонн.

Поставки импортных яблок на российский рынок по итогам июня выросли в 1,8 раза в годовом выражении, достигнув 42 тыс. тонн, - передает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

"В Россию в июне 2024 года было ввезено 42 тыс. тонн яблок, что больше, чем в мае текущего года на 10% (38 тыс. тонн) и в 1,8 раза - по сравнению с июнем 2023 года (23,3 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными странами-поставщиками яблок в Россию являются Турция, ЮАР, Сербия, Китай, Узбекистан.

Так, в июне 2024 года, по данным ФГИС "Аргус-Фито", было ввезено из Турции - 9,7 тыс. тонн яблок, из ЮАР - 7,2 тыс. тонн, из Сербии - 6,4 тыс. тонн, из Китая - 4,2 тыс. тонн, из Узбекистана - 1,7 тыс. тонн.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн тонн до 1,5 млн тонн из-за заморозков и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок.
экономика
импорт
яблоки
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