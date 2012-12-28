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сегодня, 11:52

Аварийные комиссары помогли более 16 тысячам человек на дороге М-4 «Дон»

За первые шесть месяцев 2024 года за помощью к аварийным комиссарам на дороге М-4 в Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях обратилось 16 440 человек.

Оператор по обслуживанию платных автомобильных дорог компания «ОССП» поделилась статистикой работы службы аварийных комиссаров с 1 января по 1 июля 2024 года. Всего на трёх обслуживаемых компанией платных дорогах специалисты оказали помощь почти 33 тысячам водителей, — а это на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В частности, на трассе М-4 «Дон» в Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовских областях к сотрудникам компании обратились 16 440 человек, на М-11 «Нева» в Московской, Тверской и Новгородских областях – 15 292 человека, а на дороге М-3 «Украина» в Калужской области – 1 070 человек.

Самой распространённой причиной для вызова аварийного комиссара остаётся поломка автомобиля, на неё пришлось 62% всех вызовов. На втором месте – нехватка топлива, - 15%. Ещё в 7% случаев аварийные комиссары выезжали к неподвижно стоящему транспорту. Чаще всего водитель или не знал про службу аварийных комиссаров и пытался устранить поломку сам, остановившись на обочине, либо не знал о специальных площадках отдыха, поэтому остановился отдохнуть.

«В этом полугодии мы заметили, что машины чаще всего ломались у водителей именно на участках дороги М-4 «Дон», тогда как топливо заканчивалось у пользователей на дороге М-11 «Нева». Также именно на М-11 чаще всего люди останавливаются без причины на обочине, хотя вдоль обслуживаемых нами участков дороги оборудовано 52 комфортных и безопасных для остановок площадок отдыха, а также 17 АЗС», - обратил внимание генеральный директор «ОССП» Олег Трофимов.

В пресс-службе компании также сообщили, что остановка на обочине является одной из главных причин ДТП, поскольку в среднем в течение 20 минут в неподвижно стоящее на обочине транспортное средство сзади въезжает другой автомобиль. «Поэтому аварийный комиссар, приезжая на помощь, прикрывает своим фургоном автомобиль, при необходимости выставляет специальные конусы и знаки, огораживая стоящее транспортное средство. На бегущую строку на машине аварийного комиссара выводится предупреждающее сообщение для других участников дорожного движения. Аварийный комиссар также может помочь починить сломавшийся автомобиль, поменять колесо, оказать первую доврачебную медицинскую или психологическую помощь водителю», - добавили в «ОССП».

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