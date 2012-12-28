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В России
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сегодня, 11:30
В Госдуму внесут закон об административном наказании за преследование людей
Депутаты считают, что защититься от преследования в России сейчас непросто и преследованию может подвергнуться любой человек.
Документом предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, - передает РИА Новости.
Проект предполагает дополнение КоАП статьей 5.612.
"Преследование – систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - говорится в документе.
Помимо этого, предусматривается введение штрафа в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток, сказано в проекте закона.
"Если вовремя отреагировать на сигнал от встревоженных навязчивым преследованием граждан, провести профилактическую беседу или вынести предупреждение преследователю или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий. Распространенный, к сожалению, принцип "нет тела - нет дела" должен быть искоренен. Предложенные нами поправки - это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан", - отмечают инициаторы проекта.
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