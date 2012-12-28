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В России
30
52 минуты назад

Малогабаритные квартиры в новостройках подорожали почти на 15%

Квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройках поднялись в цене на 14,6% на протяжении последнего года.

Малогабаритные однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 кв. м в российских новостройках за год подорожали на 14,6%, до 146,1 тыс. рублей за квадратный метр, - передает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала "Мир квартир".

"С июля 2023 квадратный метр квартир-студий и небольших однушек до 32 кв. м в новостройках подорожал в 65 из 70 исследованных городов. В среднем по стране - на 14,6%, до 146,1 тыс. рублей", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, самый динамичный рост цен на малогабаритное жилье за год зафиксирован в Грозном (+51,9%), Волжском (+42,9%), Астрахани (+38,6%), Омске (+38,1%) и Оренбурге (+34,9%). Самый слабый - в Мурманске (+0,8%), Белгороде (+1,5%), Новокузнецке (+2,2%), Сочи (+3%) и Махачкале (+3,2%).

В Москве малогабаритные квартиры в новостройках с июля 2023 года подорожали на 9,2%, в Подмосковье - на 3,7%, в Санкт-Петербурге - на 12,4%.

Спрос на малогабаритное жилье в России сохраняется, за год количество таких квартир в продаже сократилось на 12%, - заявил генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Дорожают квартиры в тех городах, где они были наиболее дешевы, то есть недооцененные сегменты рынка постепенно подтягиваются к общему уровню. Также стоимость жилья может расти из-за того, что в городе, где до этого не было качественных новостроек, они появились. А падает цена либо там, где она уже перегрета (Симферополь, Краснодар), либо там, где на рынок вышли новостройки с очень маленькой нарезкой", - пояснил он.
экономика
квартиры
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