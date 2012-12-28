«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»
Происшествия
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сегодня, 10:20
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Два человека погибли и 16 пострадали: как прошли три дня на дорогах области
В пятницу и выходные дни в Липецкой области произошло 13 аварий с серьезными последствиями.
Еще одна смертельная авария произошла на следующий день в Елецком районе. Около пяти утра на 200-м километра трассы Орёл-Тамбов возле посёлка Капани столкнулись «Лада Гранта» с 57-летним водителем и автофургон «Мерседес» под управлением 23-летнего парня. В аварии получил смертельную травму водитель «Гранты», его 56-летняя пассажирка была доставлена в больницу.
13 июля в Липецке на проспекте Победы 42-летний водитель автобуса допустил наезд на 16-летнего велосипедиста. Подросток попал в больницу.
В селе Московка Усманского района вчера столкнулись автомобили «Ситроен» под управлением 37-летнего водителя и «Рено» с 69-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель «Рено» и 35-летняя пассажирка «Ситроена».
Уже этой ночью, в половине первого, на улице Шуминского в Липецке 29-летний водитель автомобиля «Хавейл» допустил наезд на электросамокат. 27-летний самокатчик и его 17-летний пассажир госпитализированы.
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