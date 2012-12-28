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Два человека погибли и 16 пострадали: как прошли три дня на дорогах области

В пятницу и выходные дни в Липецкой области произошло 13 аварий с серьезными последствиями. 

Первое серьезное ДТП прошедших трех дней случилось 12 июля в Задонском районе на трассе «Дон». 50-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась и врезалась в столб. Водитель от полученных травм погиб на месте, а два его пассажира – 44-летняя женщина и 13-летний подросток были госпитализированы.

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Еще одна смертельная авария произошла на следующий день в Елецком районе. Около пяти утра на 200-м километра трассы Орёл-Тамбов возле посёлка Капани столкнулись «Лада Гранта» с 57-летним водителем и автофургон «Мерседес» под управлением 23-летнего парня. В аварии получил смертельную травму водитель «Гранты», его 56-летняя пассажирка была доставлена в больницу.


13 июля в Липецке на проспекте Победы 42-летний водитель автобуса допустил наезд на 16-летнего велосипедиста. Подросток попал в больницу. 

В селе Московка Усманского района вчера столкнулись автомобили «Ситроен» под управлением 37-летнего водителя и «Рено» с 69-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель «Рено» и 35-летняя пассажирка «Ситроена».

Уже этой ночью, в половине первого, на улице Шуминского в Липецке 29-летний водитель автомобиля «Хавейл» допустил наезд на электросамокат. 27-летний самокатчик и его 17-летний пассажир госпитализированы.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
таксист
18 минут назад
А почему на самокате 2 человека?
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Сочувствующий
47 минут назад
"27-летний самокатчик и его 17-летний пассажир госпитализированы." - Опять самокатчики с нарушениями.
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