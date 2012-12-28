В России
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8 минут назад
«Известия» сообщают о новой схеме мошенничества со звонками от имени коммунальщиков
Злоумышленники начали звонить россиянам от имени работников коммунальных служб и брать на жертв кредиты.
У мошенников, использующих методы социальной инженерии, появился новый скрипт — они звонят людям под видом коммунальных служб и назначают время для поверки и замены электросчетчиков, - рассказали изданию пострадавшие.
Поводом для звонка может служить поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея, - уточнили жертвы аферистов. Мошенники представляются сотрудниками крупных энергосбытовых компаний — например, "Мосэнерго" или "Мосэнергосбыт".
В разговоре такие собеседники используют методы социальной инженерии и убеждают назвать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на "Госуслугах". Затем злоумышленники берут от имени жертвы кредиты и выводят деньги со счетов.
Всплеск подобных обращений правоохранительные органы зафиксировали в июне — следователи уже возбудили десятки уголовных дел. В июле аферисты продолжили обманывать россиян по этой схеме.
Сценарий, или, как его еще называют айтишники, скрипт, мошенники всегда меняют, подстраиваясь под ситуацию. Уже были схемы обмана в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", к 8 Марта и к 1 сентября. А одним из самых "свежих" скриптов стали звонки под видом сотрудников поликлиники, предлагавших запись на флюорографию.
При этом цель каждый раз одна и та же — получить доступ в личный кабинет клиента банка для хищения у него денег или к личному кабинету на "Госуслугах", чтобы оформить на доверчивого гражданина микрозаймы в МФО.
С 1 октября 2023 года на "Госуслугах" стала обязательной двухфакторная аутентификация. Это дополнительный способ подтверждения, когда помимо логина и пароля при входе на портал нужно ввести код из SMS. Этот код мошенники и пытаются выманить обманом, придумывая всё более и более реалистичные сценарии общения с жертвами.
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