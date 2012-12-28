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В России
2
8 минут назад

«Известия» сообщают о новой схеме мошенничества со звонками от имени коммунальщиков

Злоумышленники начали звонить россиянам от имени работников коммунальных служб и брать на жертв кредиты.

В России зафиксировали волну атак телефонных мошенников, которые звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, - пишут "Известия". Они представляются сотрудниками "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыта" и под предлогом поверки электросчетчиков, перерасчета платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея выманивают код из SMS для доступа к "Госуслугам". Войдя в личный кабинет жертвы, мошенники берут от его имени кредиты и выводят деньги. Всплеск таких обращений зафиксирован в июне этого года, по их факту следователи уже возбудили десятки уголовных дел, а ущерб пострадавших исчисляется миллионами.

У мошенников, использующих методы социальной инженерии, появился новый скрипт — они звонят людям под видом коммунальных служб и назначают время для поверки и замены электросчетчиков, - рассказали изданию пострадавшие.

Поводом для звонка может служить поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея, - уточнили жертвы аферистов. Мошенники представляются сотрудниками крупных энергосбытовых компаний — например, "Мосэнерго" или "Мосэнергосбыт".

В разговоре такие собеседники используют методы социальной инженерии и убеждают назвать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на "Госуслугах". Затем злоумышленники берут от имени жертвы кредиты и выводят деньги со счетов.

Всплеск подобных обращений правоохранительные органы зафиксировали в июне — следователи уже возбудили десятки уголовных дел. В июле аферисты продолжили обманывать россиян по этой схеме.

Сценарий, или, как его еще называют айтишники, скрипт, мошенники всегда меняют, подстраиваясь под ситуацию. Уже были схемы обмана в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", к 8 Марта и к 1 сентября. А одним из самых "свежих" скриптов стали звонки под видом сотрудников поликлиники, предлагавших запись на флюорографию.

При этом цель каждый раз одна и та же — получить доступ в личный кабинет клиента банка для хищения у него денег или к личному кабинету на "Госуслугах", чтобы оформить на доверчивого гражданина микрозаймы в МФО.

С 1 октября 2023 года на "Госуслугах" стала обязательной двухфакторная аутентификация. Это дополнительный способ подтверждения, когда помимо логина и пароля при входе на портал нужно ввести код из SMS. Этот код мошенники и пытаются выманить обманом, придумывая всё более и более реалистичные сценарии общения с жертвами.
мошенники
звонки
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