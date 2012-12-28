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На Трампа совершено покушение

Вечером 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Бывший президент США прервал речь, и его увели в безопасное место.

Покушение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Как сообщает New York Times, стрелок лежал на крыше сарая примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп, прозвучало две очереди выстрелов: сначала три, затем еще пять. Один из зрителей рассказал газете, что пытался предупредить полицию о присутствии вооруженного мужчины за несколько минут до атаки на Трампа.

Одна пуля попала в правое ухо политика, тот после медицинского обследования рассказал, что чувствует себя хорошо. Один человек погиб, еще двое ранены, передает РБК.

Совершивший покушение на экс-президента Трампа стрелок был одиночкой, следует из предварительных сведений ФБР, передает ABC.

«Но ситуация до конца не ясна, и следователи хотят быть абсолютно уверены, что у этого человека не было поддержки и что никто не знал, что произойдет», — сказал представитель ведомства.

По сведениям ФБР, в политика стрелял 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Его застрелили снайперы Секретной службы. Мотивы нападавшего неясны, он был зарегистрирован в штате Пенсильвания как республиканец.
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