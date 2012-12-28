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В России
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17 минут назад
В Подмосковье разбился Superjet без пассажиров
Самолет пропал с радаров, когда после ремонта в рамках перегоночного рейса вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) во Внуково (Москва). Через несколько минут полета начал резко терять высоту и разбился в лесополосе. Погибли три члена экипажа. Перед этим он успел подать сигнал бедствия.
Superjet упал в лесу около деревни Большое Карасево, на земле никто не пострадал, рассказал глава Коломны Александр Гречищев. После падения самолета загорелся лес.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследованием также займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.
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