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В России
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43 минуты назад
В пятиэтажном доме в Псковской области прогремел взрыв
По словам губернатора, возникший на месте пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Господин Ведерников добавил, что все жители покинули здание, их число он не назвал.
В ближайшее время на место прибудут специалисты для оценки состояния дома, туда также выехал руководитель аппарата правительства области. «Погибших нет. Повреждены 3 квартиры и 2 автомобиля»,— написал Михаил Ведерников в Telegram.
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