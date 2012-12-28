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В мире
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40 минут назад
В Турции автобус с туристами попал в ДТП
"Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара об стену дома", — говорится в сообщении.
В результате удара несколько пассажиров вылетели из автобуса, еще несколько оказались зажаты, уточняет агентство. По предварительным данным, два человека погибли, еще 28 получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.
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