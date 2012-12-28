У кабанов в Московской области нашли опасный вирус

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН изучили распространение цирковирусов свиней второго и третьего типов в популяции диких кабанов на территории восьми районов Московской области.